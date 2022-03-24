Помічник Путіна Мединський закликав красти зарубіжні фільми. Кому потрібні авторські права?
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Помічник президента РФ Володимир Мединский закликав російських телевізійників показувати радянські фільми і не цуратись брати зарубіжні фільми без авторських прав.
Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ
Так зокрема Мединський зазначив:
"У нас є члени комісії - представники телеканалів, передаю вам поклик із місць: колеги, давайте все-таки поменше розважальних передач. Це якось виглядає досить безглуздо в наш час. Ми всі намагаємося зробити, що все по-старому, але ні "
Окрім цього колишній міністр культури Мединський порадив краще показувати "добре радянське, російське" кіно і "Навіть іноземне хороше кіно без авторських прав – кому зараз потрібні ці авторські права? Люди будуть вам вдячні".