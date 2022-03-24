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Помічник Путіна Мединський закликав красти зарубіжні фільми. Кому потрібні авторські права?

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Помічник Путіна Мединський закликав красти зарубіжні фільми. Кому потрібні авторські права?
Помічник президента РФ Володимир Мединский закликав російських телевізійників показувати радянські фільми і не цуратись брати зарубіжні фільми без авторських прав.

Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ

Так зокрема Мединський зазначив:

"У нас є члени комісії - представники телеканалів, передаю вам поклик із місць: колеги, давайте все-таки поменше розважальних передач. Це якось виглядає досить безглуздо в наш час. Ми всі намагаємося зробити, що все по-старому, але ні "

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Окрім цього колишній міністр культури Мединський порадив краще показувати "добре радянське, російське" кіно і "Навіть іноземне хороше кіно без авторських прав – кому зараз потрібні ці авторські права? Люди будуть вам вдячні".

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Вся суть рабсии - воровать и разрушать. Планете не нужен такая "нация".
  • Elena Zhmariova
    Правильно, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВА в россии. Мы все знаем, что никому не нужны.
  • Sergey Kulikov 12d7c038
    Це не нація - це діагноз !
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