Через великі втрати та відсутність значущого просування Росія намагається перевести війну у частково "затяжну фазу", - Подоляк
Про це повідомив у телеграмі радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці, а також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.
"Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", - зауважив Подоляк.
"Саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності", - додає він.