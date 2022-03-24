На ЧАЕС завезли російських пропагандистів, - "Енергоатом"

24 березня на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нове фейкове "кіно" про роботу станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Енергоатом".

"24 березня на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції.



У такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники