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"Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним

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"Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він та за яких умов зустрітися з очільником держави-агресора Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це очільник української держави розповів в інтерв'ю la Repubblica.

За його словами, він був готовий до цієї зустрічі протягом всіх останніх років, коли вже був президентом України. Адже війна в нашій країні триває вже 8 років.

"Протягом місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі й зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Усім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Условия мира? Ето как? Или мы будем дружить или я тебя убью? И с кем ты хочешь сесть за стол переговоров, с признанным во всем мире международным террористом и военным преступником? Ты хоть думаешь что ты несешь, Идиот?
  • Kare Resa
    Украина готова принять капитуляцию России после освобождения всех оккупированных территорий Украины, в том числе и Крыма, Донбасса.
  • Valter Valter
    Zеленский, ты хоть понимаешь что каждым заявлением о *мире* и о переговорах ты поднимаешь росийские акции и рубль минимум на 5%. Осталось только понять, ты ето делаешь по своей тупости или ты работаешь на окупантов
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