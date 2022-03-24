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Зеленський - НАТО: Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні!

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Зеленський - НАТО: Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні!
За цей місяць українська армія чітко продемонструвала, на що здатна. А НАТО ще має показати, що альянс може зробити для порятунку людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Після місяця війни проти РФ прошу - більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - зазначив глава держави. 

Зеленський впевнений, що захисники України вже продемонстрували, як багато можуть зробити для захисту від агресії проти всього, що цінує український народ.

" Але НАТО ще належить показати, що альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає. Україна дуже чекає, чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами!", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Не забывай ЗЕ,кто нам поставил и поставляет Стингеры ?Джевелины и так далее.
    Шашлыками на 9 мая и ******** танки не подобьешь.
  • Павло ШОвте
    Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка. ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
  • Гыг с Вами






    Dead Astronaut



    Підсумуємо здобутки зеленського під час війни, за які "ним пишається увесь світ":
    1. Він не втік.
    2. Він не голиться (але борідка фігурна).
    3. Він робить (з його слів) за день до 20 дзвінків.
    4. Дуже суворий з НАТО.
    5. Попросив Байдена виключити абрамовича з санкційного списку.
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