ДТЕК за добу частково повернув світло у 39 населених пунктів на Київщині

Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над відновленням електропостачання у районах Київської області, які постраждали від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляють у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ

Учора, 23 березня, аварійним бригадам вдалося частково повернути світло у 39 населених пунктів Броварського, Бориспільського та Вишгородського районів Київської області, знеструмлених через бойові дії. Знову зі світлом 12 044 родини.

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"Також електромонтери забезпечили додаткове резервне живлення лікарні у Києво-Святошинському районі, яка через обстріли нещодавно лишалася без світла. З 24 лютого, відколи агресор розпочав повномасштабний збройний напад на нашу державу, ми повернули світло майже 160 тисячам родин у Київській області. Ми знаємо, наскільки важко жити без електроенергії. Ми хочемо повернути її всім і кожному. І повертаємо, як тільки отримуємо дозвіл від ЗСУ. Ми з вами!", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.