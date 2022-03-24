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Українські війська успішно контратакують позиції РФ на околицях Києва, - Міноборони Британії

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Українські війська успішно контратакують позиції РФ на околицях Києва, - Міноборони Британії
Українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції на околицях столиці.

Про це свідчать останні дані британської розвідки щодо російського вторгнення в Україну, оприлюдені Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

У розвідці зазначили:

  1. Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва. Російські війська вздовж цієї осі вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і моральним духом.
  2. Українські війська проводять успішні контрнаступи проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені.
  3. Ймовірно, що успішні контратаки з боку України порушують здатність російських військ реорганізуватися та відновити власний наступ на Київ.
  4. Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну.
  5. Росія, ймовірно, зараз прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб заповнити ці значні втрати.
  6. Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться до російських сухопутних військ в Україні та який це матиме вплив на їх боєздатність.

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Українські війська успішно контратакують позиції РФ на околицях Києва, - Міноборони Британії 01
Українські війська успішно контратакують позиції РФ на околицях Києва, - Міноборони Британії 02

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Топ коментарі

  • Андрій Тепаненко
    Критика завжди потрібна, а без допомоги Британії орки б нас вже зімяли. Воювати чимсь потрібно, з палицями та коктейлями не відібємося, так що їм велика подяка.
  • Оксана Билоброва
    Порад не бачу, лише констатація фактів. Зараз розвідка Британії, фактично, працює на нас. Нагадаю, що досить часто, саме британським озброєнням наші хлопці б"ють окупанта. Також, маємо безцінні розвідувальні дані, які надають нам британці. Є санкції, є всебічна підтримка. Все буде добре, не ображайте британців . Слава Україні!
  • Федор Краевский
    НУ заради справедливості слід зазначити, що британці давали "цінні поради" щодо нападу Орди на Україну саме 24 лютого і все це було задовго до початку цієї війни. Тому вони відрізняються від "наших дописувачів, які сидять дома у кріслі і дають цінні поради." Крім того, саме Велика Британія , на відміну від більшості країн Західної Європи, першою почала надавати нам суттєву допомогу щодо захисту нашої країни від неофашистів. Саме Велика Британія стала ініціатором найбільш серйозних санкцій щодо недоімперії та її недофюрера.
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