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РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель

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РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що російський уряд не зацікавлений у переговорах про припинення вогню, поки не забезпечив собі сильні позиції, ізолювавши Україну від моря

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, Путін не зацікавлений у переговорах про мир в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.

"Зараз Росія не хоче сидіти і ні про що домовлятися: вона хоче зайняти землю. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона стане вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції", - заявив Боррель.

Дипломат додав, що ЄС та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії.

"Це важливо, тому що все вирішиться в найближчі 15 днів. Те, що увійде в історію - це здатність українців чинити опір", - наголосив Боррель.

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Капитан очевидность - такой капитан!
  • ladyar
    Положит ещё тысяч 50 за эти две недели.
  • Роман Кокоровець
    так забезпечте конвої для проходу кораблів , а ні то сидіть без українського зерна .
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