Від початку війни в Україні російські окупанти вбили п'ятеро журналістів, щонайменше семеро отримали поранення, - ІМІ. ІНФОГРАФІКА

Від початку війни в Україні російські окупанти вчинили 148 злочинів проти журналістів і медіа, загинуло п'ятеро осіб, щонайменше семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Інституту масової інформації у фейсбуку.

"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито п’ятеро журналістів під час виконання професійних обов'язків", – йдеться у повідомленні.

Загинули оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, екс-кореспондент The New York Times Брент Рено, оператор Fox News П'єр Закжевскі, фіксерка Олександра Кувшинова та журналістка російського The Insider Оксана Бауліна. Ще три журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів – Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар і Віктор Дєдов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістка The Insider Бауліна загинула у Києві в результаті обстрілу російськими окупантами

Невідомою також залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів.