Унаслідок ракетних ударів окупанта на Житомирщині пошкоджено понад десять будинків, травмовано одну людину, - ДСНС

Російські окупанти у четвер завдали ракетних ударів по селах Кирдани та Раківщина Коростенського району Житомирської області, пошкоджено будівлю ліцею, житлові будинки, травмовано одну людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Телеграмі.

"24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без подальшого горіння. Загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомляють у ДСНС, ракетними ударами окупанта також зруйновано п'ять та пошкоджено 13 житлових будинків і сім господарських будівель у с. Раківщина Коростенського району, травмовано одну особу.

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Для виконання пошуково-рятувальних робіт було залучено 13 осіб і три одиниці техніки ДСНС.