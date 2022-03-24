Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. Кінцевим пунктом призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, українці, які погоджуються на таке працевлаштування, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

Також окупанти створили для українців фільтраційний табір у Докучаєвську Донецької області, зазначає ГУР.

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"Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край", - повідомляють розвідники.

В ГУР нагадали, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

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