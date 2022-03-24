Зеленський запросив Швецію взяти участь у відновленні України
Про це він заявив, виступаючи перед парламентом Швеції у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити мир і тому вже зараз треба думати про відновлення України після цієї війни. А це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ узяти участь у цьому історичному проєкті. Україна була чудовою, а тепер стане великою, бо такий у нас народ", - сказав Зеленський.
"Я запрошую вас продемонструвати світові, усім сучасним та майбутнім поколінням, що війна не дає результату, а мир дає результат. І життя", - сказав він.
За його словами, Швеція стала першою державою, якій Україна запропонувала "великий проєкт відновлення".
"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом України, регіоном або галуззю для їх відновлення. Упевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес та любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", - підсумував президент.