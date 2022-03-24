Суд у Москві визнав плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацією збройних сил РФ

Протестувальниці Ганні Кречетовій, яка тримала в руках плакат з написом "Фашизм не пройдет", присудили штраф у 50 тис. рублів.