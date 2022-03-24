Командири двох підбитих десантних кораблів РФ у Бердянську у 2014 році зрадили Україну, перейшовши на бік окупанта, - Міноборони
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На "Саратові" пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.
Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська"", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель.
"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомили у пресслужбі військово-морських сил.