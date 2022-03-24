Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Командири двох підбитих десантних кораблів РФ у Бердянську у 2014 році зрадили Україну, перейшовши на бік окупанта, - Міноборони

23 35926
Командири двох підбитих десантних кораблів РФ у Бердянську у 2014 році зрадили Україну, перейшовши на бік окупанта, - Міноборони
Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На "Саратові" пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська"", - зазначили у Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель.

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомили у пресслужбі військово-морських сил.

Топ коментарі

  • LoraUA
    ****** безродні
  • olele
    ‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

    В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
    Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

    Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
    Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

    Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

    Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
    https://t.me/UkraineNow/6929
  • Инь Янь f32f1b38
    Сподіваюсь вони там довго та мучительно горіли
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини