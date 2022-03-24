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Результат успішної атаки на ворожі кораблі в порту Бердянська. ВIДЕО

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У мережі опублікований новий відеозапис, на якому чітко зафіксовані результати успішної атаки на російські кораблі в порту захопленого Бердянська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксоване знищення одного з російських кораблів та враження ще двох. На запису видно, що з порту намагаються вийти два судна, на яких помітні пожежі.

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Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель.

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомили у пресслужбі військово-морських сил.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    привет еноту )))))

  • IN UA 7395a7cc
    Порт города Бердянск ждет в гости все корабли черноморского флота для проведения работ по демилилитаризации
  • Gannibal Barka
    Гори гори ясно!
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