Для України принципово важливо, щоб Китай долучився до переговорів про мир, - Подоляк
"Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував таку можливість телефонної розмови з Сі Цзіньпіном. Чому ми вважаємо, що це важливо? Тому що Китай — це все-таки велика потужна країна, яка сьогодні має велику вагу у світі. Вони можуть якось спілкуватися, у тому числі із Російською Федерацією так, щоб їх чули. А сьогодні з РФ узагалі мало хто може спілкуватися, щоб їх чули", - розповів Подоляк в інтерв'ю виданню "Новое время", передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що для військово-політичного керівництва України на сьогодні є принципово важливим, щоб Китай долучився до переговорів.
"Тим більше, що Китай чітко розуміє сьогоднішній стан глобальної політики і може досить ефективно позначити всі ризики, які є сьогодні в цій війні для регіону в цілому, і в тому числі для Російської Федерації", - додав Подоляк.
Наразі, за його словами, організацією цих важливих міждержавних комунікацій опікується глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Водночас він зазначив, що "фінальну крапку у війні Росії поставить тільки одна країна – Україна".
"Уся країна буде до кінця стояти за свободу. У нас сподівання, перш за все, на Україну. І я думаю, що 90% усього, що ми отримаємо у фіналі, це буде тільки Україна. Як ми фіналізуємо цю війну (а ми її фіналізуємо обов'язково з перемогою України) - це буде 90% Україна. Інші 10% - це допомога партнерів", - резюмував радник глави Офісу Президента.