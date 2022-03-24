Новини • Війна

Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"

40 52472
Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Києву військову допомогу, оскільки це важливо.

Боррель критично оцінив найближчі дні і сказав, що опір України буде формувати історію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
  • Dementeev John
    Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
  • Анжей b106d7a9
    Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини