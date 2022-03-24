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Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА

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Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА
У столиці встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини – уже закінчили роботи біля пам’ятника Самсону і завершують біля пам’ятника Володимиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram

"Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права".

Також повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Зазначається, що активісти захистили мозаїки на фунікулері та провели роботи в Театрі на Подолі.

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Київ закликав усіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Зокрема, серед нагальних потреб:

  • фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора
  • ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка
  • дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

    Усіх, хто має можливість допомогти за цими пунктами, просять звертатися за телефоном: 098-689-63-22.
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