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Рада призначила "слугу народу" Сольського міністром агрополітики

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Рада призначила "слугу народу" Сольського міністром агрополітики
Верховна Рада України призначила міністром аграрної політики та продовольства нинішнього голову парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського замість Романа Лещенка, який 24 березня подав до парламенту заяву про відставку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (парламентська фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, про відставку міністра Лещенка стало відомо в середу ввечері.

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Верховна Рада у грудні 2020 року призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром агрополітики. Він очолив Держгеокадастр у червні 2020 року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.

Микола Сольський (парламентська фракція "Слуга народу") очолив комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ІХ скликання у серпні 2019 року.

Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Знову між відданістю та професіоналізмом зевлада вибирає маріонетку.
  • Олег Странник 9bbeb41e
    Поставили головного агрорейдера керувати сільським господарством... Просто слів не сає....
  • bezmegh
    Сльуги вміють мародерити
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