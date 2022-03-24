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НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

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НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має і надаватиме подальшу підтримку Україні.

Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми маємо і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", - сказав Столтенберг.

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Тем, кто критикует альянс, следует понять, что он нам ничего не должен и вспомнить тех людей, которые «эффективно» осваивали бюджетные деньги на строительстве дорог и недостаточно финансировали армию, а сейчас продолжают тупые наезды на союзников
  • Igor Svatko
    А зброю ти даєш мабуть ? Іди поспи.
  • - ШПАЕВ -
    22 февраля:



    «Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.



    24 марта:



    «На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
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