НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має і надаватиме подальшу підтримку Україні.
Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми маємо і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", - сказав Столтенберг.