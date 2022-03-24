НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має і надаватиме подальшу підтримку Україні.

Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми маємо і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг