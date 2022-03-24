Понад десять міст України не мають доступу до питної води, - Денісова

Існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання. Через дії російських окупантів порушується право мільйонів українців на доступ до питної води.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Лише у Донецькій області 200 тисяч осіб не мають доступу до води. Зі збільшенням масштабів зіткнень існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання.

"Війна частково або повністю позбавила доступу до питної води мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюму, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що піддаючи обстрілам стратегічні об’єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини.

Денісова закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ аби припинити військову агресію проти України та катування мирного населення нашої держави.

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