РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг

РФ шукає привід для застосування в Україні хімічної та біологічної зброї.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми занепокоєні, частково - тому що ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити привід, звинувативши Україну, США, союзників по НАТО в підготовці використання хімічної та біологічної зброї. Ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення є способом створити привід для того, щоб зробити це самим", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що звинувачення РФ проти України та союзників щодо НАТО "абсолютно хибні".

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"Будь-яке використання хімічної зброї цілковито змінить природу конфлікту. Це буде кричуще порушення міжнародного права, матиме широкомасштабні наслідки й буде надзвичайно небезпечним. Це вплине на українців, а також є ризик, що це вплине на людей, які живуть у країнах НАТО, тому що ми можемо бачити забруднення, розповсюдження хімічних агентів чи біологічної зброї на наші країни", - пояснив Столтенберг.