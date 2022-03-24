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Колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові. ФОТО

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Колишнього в'язня Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів Бориса Романченка, який загинув 18 березня від російського снаряду, поховали у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Борис Романченко, колишній в'язень Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів, загинув 18 березня у власній квартирі у Харкові після того, як до будинку потрапив російський снаряд.

Романченко жив у Північній Салтівці — районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО

Колишнього вязня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові 01
Колишнього вязня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові 02

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