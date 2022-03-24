Новини • Війна

Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

6 85220
Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті "Великої сімки", заявив, що після російсько-української війни настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація.

"Сталася глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала потужного удару по міжнародних відносинах. Але це лише початок. Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство", - заявив глава держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це, за словами президента, однозначно скінчиться політичною дестабілізацією. "Може, в цьому також мета російського керівництва. Мені це не відомо, але ми всі маємо діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх із території України. Мир потрібен негайно, доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції Ле Дріан попередив про перспективу продовольчої кризи: "Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду"

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини