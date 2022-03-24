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Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні. ФОТО

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Спікери України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 01Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 02

" Сьогодні перший місяць із моменту повномасштабної агресії російської федерації проти України. І мені надзвичайно приємно, що в цей день наші друзі — спікери парламентів Литви Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвії Ināra Mūrniece та Естонії Jüri Ratas поруч із нами. Саме вони першими стали на захист України. Сьогодні ми підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі", - пише Стефанчук.

Серед інших пунктів Заява:

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04наголошує на необхідності прискорення членства України в ЄС;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04підтримує продовження політики відкритих дверей НАТО;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоби запобігти масовим жертвам серед мирного населення;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04пропонує міжнародній спільноті ввести повне торгове ембарго проти Росії;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04закликає країни збільшити постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04заявляє, що воєнні злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом і Міжнародним Кримінальним Судом;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04наголошує на необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.

Читайте: Стефанчук - білорусам: Путін хоче вас втягнути у війну проти України, не треба помирати за Росію

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Топ коментарі

  • George Crow
    Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
    "заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    "заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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