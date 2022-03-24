Ізраїль може стати одним із гарантів безпеки України, - Єрмак

У Зеленського хочуть бачити Ізраїль однією з країн-гарантів безпеки України після завершення війни з Росією. Там також очікують на результативну посередницьку роль у припиненні російської агресії.

Про це керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак повідомив під час спілкування з ізраїльськими ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна хотіла б, щоб Держава Ізраїль стала одним із гарантів великого міжнародного договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії нашій державі після завершення війни з Росією, а також сподівається на результативну посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужнішу допомогу нашій країні", - сказав Єрмак.

За його словами, також є сподівання, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого міжнародного договору про безпекові гарантії для України.

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"Такий договір передбачає великий перелік країн - потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

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