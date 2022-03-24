Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими, - Верещук

У четвер, 24 березня, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", - написала Верещук у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", - додала вона.

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