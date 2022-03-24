ВР спростила ЗНО та скасувала державну підсумкову атестацію у 2022 році

Парламент спростив ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування у 2022 році, а також скасував складання державної підсумкової атестації.

Відповідний законопроєкт №7132 ухвалено на засіданні у четвер, 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Слуги народу".

Він передбачає:

• Випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

• Вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від "Слуги Народу" Юлія Гришина пояснила, що рішення про спрощення ЗНО у 2022 році є вимушеним, адже зараз немає можливості забезпечити належну підготовку всіх без виключення абітурієнтів до тестування.

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До того ж, цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, перебувають під постійною загрозою ударів з боку військ країни-агресора. Проведення ДПА, ЗНО та інших випробувань зайвий раз наражатиме молодь на небезпеку.

"Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій", – наголосила депутатка.

Гришина також зазначила, що вступ до вишів спрощується лише на 2022 рік, це вимушене одноразове рішення в умовах війни. Тож про жодне усуненння запобіжників для непрозорого й нечесного вступу до закладів вищої освіти не йдеться.

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