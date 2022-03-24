Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Слід позбавити РФ можливості використовувати GPS на війні, - Зеленський
Про це сьогодні під час звернення до учасників саміту "Групи семи" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми всі повинні діяти негайно! Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем", - попереджає глава держави.
За його словами, краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи та небачених викликів!
"Якщо так, то потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитися зокрема на репарації для відбудови України", - зауважив Зеленський.