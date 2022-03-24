Ініціатива про миротворчу місію не має однозначної підтримки НАТО: варто говорити про об'єднання з країнами, які готові боротися за перемогу України, - Дещиця

Ініціатива Польщі про миротворчу місію в Україні не має однозначної підтримки в НАТО, тому, можливо, не потрібно чекати на рішення всього НАТО, а достатньо буде об'єднатися з тими країнами, які готові реально та сміливо боротися за перемогу України, заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Наразі ця ініціатива поки що не має однозначної підтримки в НАТО. Виявляється, НАТО також має ухвалювати ці рішення одностайно. Не виключено, що і ця система ухвалення рішень потребує певних коректив, враховуючи справжню, а не штабну війну", - сказав Дещиця в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Посол наголосив, що така і військова, і миротворча місія потрібні.

"Не лише для іміджу, а й для практичної підтримки України важливо, чи готові країни Європи, які не є членами НАТО або членами ЄС, приєднатися до такої місії. Можливо, не потрібно чекати на рішення всього НАТО, можливо, достатньо буде об'єднатися з тими країнами, які готові реально та сміливо боротися за перемогу України", - зазначив Дещиця.

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Він зазначив, що якщо зважити на те, що Польща висунула таку ініціативу, вона готова і очолити її, і бути одним із лідерів цієї коаліції.

"Я думаю, що вже є країни, готові долучитися. Принаймні, Чехія та Словенія, прем'єр-міністри яких разом із керівництвом польського уряду нещодавно їздили в Україну, готові підключитися під цей проект. Також країни Балтії, напевно, зможуть приєднатися. Але я також чую, що Данія та Велика Британія теж готові приєднатися. Можливо, будуть ще й інші охочі", - додав Дещиця.

Водночас посол зазначив, що Польща серйозно ставиться до можливої загрози нападу РФ.

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"Наприкінці минулого тижня ухвалила відповідний закон про оборону Польщі. Цей закон передбачає збільшення Збройних сил Польщі вдвічі, до 300 тис. осіб, питання надання Польщі сучасного озброєння та посилення Збройних сил Польщі й підрозділів територіальної оборони", - розповів Дещиця.