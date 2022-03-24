Україна воює за наші цінності, ми мусимо продовжувати ізоляцію путінської економіки, - прем’єр Латвії

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив про необхідність подальшого тиску на російську економіку, щоб зупинити війну в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

"Ми маємо залишатися сильними у нашій підтримці України, військовій, гуманітарній та іншій. Тому що Україна воює у нашій битві. Вони воюють за наші цінності. Ми також маємо продовжувати ізоляцію путінської економіки, щоб зупинити потік грошей у військову машину", - сказав Каріньш.

Він також наголосив, що важливим кроком має бути звільнення від залежності від російських енергоносіїв якомога швидше.

"Ми маємо також розглянути серйозні санкції проти російської енергетики, оскільки це основне джерело надходжень для російського уряду. Ми добре розуміємо, що різні країни мають різний ступінь залежності від російської нафти і газу. Латвії має високу залежність. Вчора я зустрічався з бізнесом, який може першим сказати, що треба бути обережними із санкціями. Але вони кажуть, що санкції необхідні, тому що ми маємо зупинити путінський режим", - сказав латвійський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні. ФОТО

Каріньш додав, що на саміті ЄС має надати Україні чіткий сигнал про те, що вона може розраховувати на членство у блоці.