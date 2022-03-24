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США планують прийняти 100 тисяч біженців з України, - The New York Times

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США планують прийняти 100 тисяч біженців з України, - The New York Times
За даними джерел The New York Times, США приймуть 100 тисяч українських біженців і пожертвують 1 мільярд доларів, щоб допомогти європейським країнам впоратися з напливом мігрантів з України, які рятуються від російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Офіційні особи США неодноразово припускали, що більшість українських біженців захочуть залишитись у Європі, недалеко від своїх домівок. Але президент США Джо Байден, який зараз перебуває у Брюсселі з офіційним візитом, планує заявити про допомогу Америки у прийомі біженців.

Поки що неясно, як саме США прийматиме біженців з України. Деяких з них можуть прийняти в рамках офіційної програми США з прийому біженців. Іншим можуть видати візи або надати гуманітарний захист – це форма в'їзду, яка часто надається людям, які рятуються від насильства або війни. Також розробляють нові програми з акцентом на прийом українців, члени родини яких перебувають у США.

Зазначається, що у вересні минулого року президент США Джо Байден обмежив допустиму кількість біженців з усього світу до 125 тисяч за фінансовий рік, що закінчується у вересні. Проте адміністрація вже оминула обмеження, дозволивши десяткам тисяч афганських біженців в'їхати до США.

Також читайте: Євросоюз не запроваджуватиме квоти на розподіл біженців з України, - єврокомісар з внутрішніх справ Йоганссон

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Примем семью из Украины бесплатно, если шо. Чем можем - поможем.
  • Maxim Ak-Murza
    Нема за шо, друже. Это наш долг, и это будет большей честью для нас. А Украину после победы отстроим всем Миром, будет еще краще.
  • Smith Wesson
    у меня приятели живут кто не смог вернуться
    ждем когда выйдут инструкции как зафайлить temporary protected status чтобы можно работать и велфер получить
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