США планують прийняти 100 тисяч біженців з України, - The New York Times
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Офіційні особи США неодноразово припускали, що більшість українських біженців захочуть залишитись у Європі, недалеко від своїх домівок. Але президент США Джо Байден, який зараз перебуває у Брюсселі з офіційним візитом, планує заявити про допомогу Америки у прийомі біженців.
Поки що неясно, як саме США прийматиме біженців з України. Деяких з них можуть прийняти в рамках офіційної програми США з прийому біженців. Іншим можуть видати візи або надати гуманітарний захист – це форма в'їзду, яка часто надається людям, які рятуються від насильства або війни. Також розробляють нові програми з акцентом на прийом українців, члени родини яких перебувають у США.
Зазначається, що у вересні минулого року президент США Джо Байден обмежив допустиму кількість біженців з усього світу до 125 тисяч за фінансовий рік, що закінчується у вересні. Проте адміністрація вже оминула обмеження, дозволивши десяткам тисяч афганських біженців в'їхати до США.