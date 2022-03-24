Новини • Війна

На виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця, - Лазебна

2 98512
На виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця, - Лазебна
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, периедає Цензор.НЕТ.

Лазебна додала, що надалі ці цифри можуть суттєво змінюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн через втрату роботи внаслідок війни

"Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені залишити свої будинки через активні бойові дії", - сказала міністр.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Voloshka P.
    Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
  • Nika Joy
    Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
  • Evgena Zabroda
    а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини