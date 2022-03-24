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Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"

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Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"
Українська ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник та ще однин російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали". Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо - добро перемагає! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    А нацист пілот живий?
  • Гыг с Вами
    три полка "птичек" не бросили руцкий ваенный корабль .ушли за ним.
  • молодой рабочий
    "птичкопад продолжается!"
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