Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"
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Українська ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник та ще однин російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали". Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо - добро перемагає! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.