Рада закликала закрити небо над Україною, посилити санкції проти РФ та Білорусі, та надати нашій країні винищувачі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із полсилданням на пресслужбу партії "Слуга народу".
Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи протиповітряної оборони, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.
Із таким закликом Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, парламентів та урядів. Відповідну постанову №7188 парламент ухвалив на засіданні у четвер, 24 березня.
Депутати закликали ООН, Єврокомісію, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:
1) Негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.
2) Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Зокрема, відмовитися від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії; заборонити торгівлю з РФ і РБ; закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ; повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ; виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо; включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF; притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).
3) Невідкладно передати Україні літаків МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.
4) Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.
5) Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.