В США уточнили, що угоди із золотом із резервів РФ підпадають під санкції

Угоди з золотом із резервів РФ підпадають під санкції, раніше затверджені стосовно російського Центробанку, Мінфіну та Фонду національного добробуту.

Відповідне роз'яснення опублікувало у четвер Управління контролю за іноземними активами США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка угода, в яку залучено золото, що має стосунок до Центрального банку РФ, покривається чинними санкціями", - зазначено в повідомленні підрозділу американського Мінфіну, який відповідає за правозастосування в галузі санкційних режимів.

Резиденти США (OFAC називає, наприклад, дилерів ринку золота, індивідуальних трейдерів, переробників, фінансові інституції) не мають права здійснювати угоди з золотом, до яких залучені особи з санкційного списку, йдеться в новому пункті списку запитань і відповідей, опублікованому в четвер. Заборона поширюється на угоди з ЦБ РФ, Мінфіном і ФНД, наголошується в документі.

Особи, які підпали під антиросійські санкції, вживають різних заходів для того, щоб уникнути їхнього впливу, тому резиденти США, зокрема учасники ринку золота, мають проявляти пильність, здійснюючи операції, пише OFAC.

Читайте також: США запроваджують санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та директора Сбербанку

На кінець січня вартість монетарного золота в міжнародних резервах РФ становила $132,26 млрд. Частка золота в резервах дорівнювала 21%.

Двопартійна група сенаторів США працює спільно з міністерством фінансів, щоб слідом за валютними заблокувати й золоті резерви Росії, повідомляли цього тижня американські ЗМІ з посиланням на джерела. Чи збереже ця ініціатива актуальність після публікації нового роз'яснення OFAC, поки що не повідомлялося.