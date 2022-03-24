В США уточнили, що угоди із золотом із резервів РФ підпадають під санкції
Відповідне роз'яснення опублікувало у четвер Управління контролю за іноземними активами США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будь-яка угода, в яку залучено золото, що має стосунок до Центрального банку РФ, покривається чинними санкціями", - зазначено в повідомленні підрозділу американського Мінфіну, який відповідає за правозастосування в галузі санкційних режимів.
Резиденти США (OFAC називає, наприклад, дилерів ринку золота, індивідуальних трейдерів, переробників, фінансові інституції) не мають права здійснювати угоди з золотом, до яких залучені особи з санкційного списку, йдеться в новому пункті списку запитань і відповідей, опублікованому в четвер. Заборона поширюється на угоди з ЦБ РФ, Мінфіном і ФНД, наголошується в документі.
Особи, які підпали під антиросійські санкції, вживають різних заходів для того, щоб уникнути їхнього впливу, тому резиденти США, зокрема учасники ринку золота, мають проявляти пильність, здійснюючи операції, пише OFAC.
На кінець січня вартість монетарного золота в міжнародних резервах РФ становила $132,26 млрд. Частка золота в резервах дорівнювала 21%.
Двопартійна група сенаторів США працює спільно з міністерством фінансів, щоб слідом за валютними заблокувати й золоті резерви Росії, повідомляли цього тижня американські ЗМІ з посиланням на джерела. Чи збереже ця ініціатива актуальність після публікації нового роз'яснення OFAC, поки що не повідомлялося.