Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович

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Окупанти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
Російські окупанти в більшості напрямків не мають можливості продовжити наступ. Зіткнулися з браком ресурсів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича.

"Зараз фронт практично замер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці й має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами й іншими видами. Голі, босі окупанти", - завив Арестович.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Sensor 7a808794
    опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
  • Александр Карин
    Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
  • Vashchuk Basil
    Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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