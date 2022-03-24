Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post.
Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця заперечувались Москвою.
Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Сполучених Штатів спробував організувати телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, але вони так і не погодилися брати в цьому участь.
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23 березня "Агентство" звернуло увагу, що Шойгу не з'являється на публіці 12 днів, а по ТБ показують старі кадри за його участю та видають за нові. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". На засіданні нібито був присутній Шойгу. Проте відео та фотографії з наради не публікувалися.
Того ж дня на Першому каналі рос тв вийшов сюжет, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня, зазначає "Агентство".
У Кремлі прокоментували зникнення міністра оборони Сергія Шойгу з громадського простору. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, у міністра зараз "багато турбот".