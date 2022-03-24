Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post

Міністр оборони Сергій Шойгу, а також головнокомандувач сухопутних військ Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post.

Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця заперечувались Москвою.

Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Сполучених Штатів спробував організувати телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, але вони так і не погодилися брати в цьому участь.

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23 березня "Агентство" звернуло увагу, що Шойгу не з'являється на публіці 12 днів, а по ТБ показують старі кадри за його участю та видають за нові. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". На засіданні нібито був присутній Шойгу. Проте відео та фотографії з наради не публікувалися.

Того ж дня на Першому каналі рос тв вийшов сюжет, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня, зазначає "Агентство".

У Кремлі прокоментували зникнення міністра оборони Сергія Шойгу з громадського простору. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, у міністра зараз "багато турбот".

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