З початку війни у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів, - голова ОВА Чаус

Росія вже 29-й день жорстоко руйнує Україну. Від початку російського вторгнення у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів.

Про це очільник ОВА Вʼячеслав Чаус заявив у інтервʼю Liga. net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місто знаходиться під постійними обстрілами і гинуть люди.

"Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові", - сказав Чаус.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну.