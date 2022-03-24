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Україна скоротила кількість дипломатів Білорусі

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Україна скоротила кількість дипломатів Білорусі
Міністерство закордонних справ України сповістило Білорусь про скорочення кількості персоналу білоруського посольства. Також українська сторона ухвалила ще низку рішень щодо білоруських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Так, кількість персоналу посольства Білорусі в Україні була скорочена до п‘яти осіб. Відповідну ноту українська сторона сьогодні направила до МЗС Білорусі.

"Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним", - розповів Ніколенко.

Крім того, для білоруських дипломатів встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва, а також Україна анулювала екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь", - додав представник МЗС.

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