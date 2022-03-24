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Росія може зазнати великої поразки у війні проти України, - Боррель

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Росія може зазнати великої поразки у війні проти України, - Боррель
Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, а також продовжить тиск на Росію.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці воюють, ми їх підтримуємо, надаємо зброю. І, звичайно, результат війни не такий, як очікував Кремль. Вони можуть зазнати великої поразки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Росію", - наголосив він.

На питання, як Захід збирається зупинити Путіна, Боррель заявив: "Українці борються, щоб його зупинити".

Читайте: Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"

Топ коментарі

  • Александр Карин
    - Як Захід збирається зупинити *****?
    - Руками українців.

    Спасібо за довєріє.
  • Alexander Buturlakin
    Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
    РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
  • Welt Schmerz
    Що значить "може"?!
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