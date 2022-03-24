Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів

На Харківщині вертоліт російських окупантів знищив величезну кількість свого ж особового складу та військової техніки РФ.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.



Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - повідомив він.

Також дивіться: Близько півтора десятка ракет для "Іскандерів" перевозили у Білорусі поблизу Гомеля. ВIДЕО