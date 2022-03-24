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Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів

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Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів
На Харківщині вертоліт російських окупантів знищив величезну кількість свого ж особового складу та військової техніки РФ.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - повідомив він.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Sensor 7a808794
    у кацапо-вертолетчика совесть проснулась? хоть на время ? бывает
  • Мобильный крематорий
    Да ну! Какая совесть у кацапов?! Просто боятся летать, поэтому стреляют во все стороны при виде хоть чего-то, напоминающего войска.
  • Владимир Николенко 123e1460
    Бог допомагає знищувати орків
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