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Франція і Туреччина готуються провести гуманітарну операцію в Маріуполі

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Франція і Туреччина готуються провести гуманітарну операцію в Маріуполі
Франція і Туреччина спільно з іншими країнами планують провести спільну гуманітарну операцію в Україні, зокрема в Маріуполі, заявив французький президент Емманюель Макрон.

"Ми вирішили спільно працювати над спільною гуманітарною операцією, зокрема в Маріуполі", - сказав Макрон на пресконференції, відповідаючи на питання про переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Наші міністри та наші команди працюватимуть разом, щоб найближчими днями ми змогли провести гуманітарну операцію спільно з партнерами, які захочуть приєднатися, в Маріуполі", - додав президент Франції.

Він вважає, що у Маріуполі складається "найтрагічніша ситуація".

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    А ликвидацию путена можнт считать гуманитарной операцией?
  • Василий Волобуев
    Дайте тяжелое вооружение и пво,а не гранатометьі на 500метров, и все,а Азов и Всу сами проведут в Мариуполе гуманитарную операцию
  • Dust
    блакитні шоломи .

    щоб вони нам не першкодили контратакувати на Півдні.....
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