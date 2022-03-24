Франція і Туреччина готуються провести гуманітарну операцію в Маріуполі

Франція і Туреччина спільно з іншими країнами планують провести спільну гуманітарну операцію в Україні, зокрема в Маріуполі, заявив французький президент Емманюель Макрон.

"Ми вирішили спільно працювати над спільною гуманітарною операцією, зокрема в Маріуполі", - сказав Макрон на пресконференції, відповідаючи на питання про переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші міністри та наші команди працюватимуть разом, щоб найближчими днями ми змогли провести гуманітарну операцію спільно з партнерами, які захочуть приєднатися, в Маріуполі", - додав президент Франції.

Він вважає, що у Маріуполі складається "найтрагічніша ситуація".

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