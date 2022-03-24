Унаслідок обстрілу села на Миколаївщині загинули 3 осіб, 13 зазнали поранень

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Баштанська міська рада у фейсбуку.

"Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади.

В результаті ворожого нападу три людини загинуло, 13 зазнали поранень, один у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.

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