Унаслідок обстрілу села на Миколаївщині загинули 3 осіб, 13 зазнали поранень
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Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Баштанська міська рада у фейсбуку.
"Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади.
В результаті ворожого нападу три людини загинуло, 13 зазнали поранень, один у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
За інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.