Сьогодні Україна диктує правила гри та стала глобальним лідером, - Подоляк

Україна стала глобальним лідером на світовій арені.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Місяць війни. Віроломної, неспровокованої, лицемірної, а тому надзвичайно жорстокої. РФ своїм безцеремонним вторгненням в Україну та нелюдським веденням бойових дій проти мирних громадян обнулила свою історію, свою економіку та репутацію. Україна ж стала глобальним лідером, і тому ми просто зобов'язані перемогти", - йдеться в повідомленні.

За словами Подоляка, 95% українців показали цілому світу, що таке велика нація.

"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером", - додав він.

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