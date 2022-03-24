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Сьогодні Україна диктує правила гри та стала глобальним лідером, - Подоляк

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Сьогодні Україна диктує правила гри та стала глобальним лідером, - Подоляк
Україна стала глобальним лідером на світовій арені.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Місяць війни. Віроломної, неспровокованої, лицемірної, а тому надзвичайно жорстокої. РФ своїм безцеремонним вторгненням в Україну та нелюдським веденням бойових дій проти мирних громадян обнулила свою історію, свою економіку та репутацію. Україна ж стала глобальним лідером, і тому ми просто зобов'язані перемогти", - йдеться в повідомленні.

За словами Подоляка, 95% українців показали цілому світу, що таке велика нація.

"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером", - додав він.

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Топ коментарі

  • NCG
    хватит балаболить подоляк
    никто не забыл как вы ракетную программу и оборонный бюджет в асфальт закатали
    пока не до этого, потом я думаю украинцы много "хорошего" узнают про оп и прочих

    зачем эти бодрящие возгласы, когда еще много территории освободить впереди надо
    ты думаешь они посмотрят на потери и домой уползут?

    ваша задача готовиться к худшим сценариям, а не делить шкуру неубитого медведя
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Хосподя, Подоляк, который советник Ермака, который пропал с радаров, всё в соцсетях "воюет" и никак не уймётся, всё лавры Арестовича покоя не дают
  • Чайка Київ
    Іноді краще жувати, ніж говорити.
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