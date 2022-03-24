Сьогодні Україна диктує правила гри та стала глобальним лідером, - Подоляк
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Україна стала глобальним лідером на світовій арені.
Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Місяць війни. Віроломної, неспровокованої, лицемірної, а тому надзвичайно жорстокої. РФ своїм безцеремонним вторгненням в Україну та нелюдським веденням бойових дій проти мирних громадян обнулила свою історію, свою економіку та репутацію. Україна ж стала глобальним лідером, і тому ми просто зобов'язані перемогти", - йдеться в повідомленні.
За словами Подоляка, 95% українців показали цілому світу, що таке велика нація.
"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером", - додав він.