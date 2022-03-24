G7 налаштована притягнути Путіна і режим Лукашенка до відповідальності за війну в Україні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками зустрічі у Брюсселі.
"Ми зробимо все можливе, щоб притягнути президента Путіна, творців і прихильників цієї агресії, зокрема, режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їхні дії", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що з цією метою лідери "Групи семи" продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами в усьому світі.
"Ми підкреслюємо нашу рішучість запровадити суворі наслідки для Росії, у тому числі шляхом повного втілення економічних і фінансових заходів, які вже застосовано", - йдеться в заяві.
Окрім того, лідери G7 налаштовані тісно співпрацювати з урядами інших країн над впровадженням аналогічних санкцій, які вже застосовано з боку країн "Сімки", а також з метою недопущення ухиляння від санкцій або їхнього обходу, що може зменшити вплив санкцій.
"Ми доручаємо відповідальним міністрам у межах цілеспрямованої ініціативи відстежувати повне втілення санкцій і координувати відповіді у зв'язку з ухилянням від виконання санкційних заходів, зокрема щодо операцій з золотом Центрального банку Росії. Ми готові застосувати додаткові заходи, якщо знадобиться, продовжувати діяти в єдності, як ми це вже робимо", - зазначено в заяві.