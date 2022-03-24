Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників
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Село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області звільнено від російських загарбників.
Про це повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА.
"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - зазначив Шиш.
За його словами, ситуація у громаді критична. Загарбники поставили скрізь блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба.
Голова громади додав, що важливо організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли виїхати.