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Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників

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Село Малинівка на Запоріжжі звільнено від російських загарбників
Село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області звільнено від російських загарбників.

Про це повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА.

"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - зазначив Шиш.

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За його словами, ситуація у громаді критична. Загарбники поставили скрізь блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба.

Голова громади додав, що важливо організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли виїхати.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    *Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
  • Ivan Pidbujpata
    власть больше НЕ меняется!!!
  • Юрий Педаченко
    Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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