Порошенко пропонує звільняти високопосадовців, які відсиджуються під західним кордоном

Високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві, переконаний Петро Порошенко. У "Європейській Солідарності" пропонують передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть "зберігати інституційне управління". Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі", – зауважив Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у першому читанні парламент підтримав законопроект "ЄС" щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Цю ініціативу підтримали 347 народних депутатів.

"Ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю", – констатував політик.

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Він також нагадав, що фракція "ЄС" пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.