На Харківщині російські окупанти викрали двох дітей та шантажували батька

На частині Харківщини, яку зайняли окупаційні війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ

"В Україні рашисти організовують викрадення дітей. За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Держприкордонслужби, посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися…

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"Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє російська федерація, співмірні зі злочинами Гітлера", - підкреслюють у Держприкордонслужбі.