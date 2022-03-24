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Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море

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Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море
Російські війська здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Телеграмі.

"Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • сатаниэль лорд
    хотят повторить подвиг Орска
  • ladyar
    Мастера своего дела. Пусть всё море расстреляют.
  • Совестно за Брата
    Чет меня грызет мЫсля: кацапы так хотят штурмовать Южную Пальмиру как я танцевать в балете... но потуги показывать нужно.
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